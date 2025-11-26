Кабмин утвердил предельную индексацию платы за ЖКУ на 2026 год

Предельный размер индексации за коммуналку составит в среднем 1,7%. С октября будет больше.

Правительство утвердило предельный размер индексации платы за коммунальные услуги с 1 января 2026 года. Он составит в среднем 1,7% в каждом регионе страны, а с 1 октября он будет зависеть от субъекта РФ, говорится в распоряжении кабмина.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2026 год», — цитируют документ РИА Новости.

Предельная индексация оплаты физлицами коммунальных услуг с 1 января 2026 года во всех субъектах страны составит в среднем 1,7%. Отклонение от предела по отдельным муниципальным образованиям внутри региона не допускается.

С 1 октября 2026 года средний индекс будет различаться по субъектам – от 8% в Хакасии и на Чукотке до 22% в Ставропольском крае.

В Москве индексация в среднем составит 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%, в Севастополе — 13,8%.

В некоторых регионах установлены ненулевые предельно допустимые отклонения по отдельным муниципалитетам внутри субъекта.