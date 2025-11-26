Налоговые долги россиян за девять месяцев 2025 года выросли до максимума

С января по сентябрь 2025 года налоговики доначислили 443 млрд рублей. Если темпы роста долгов останутся такими же, то к концу года задолженность дойдет до 580-600 млрд.

За девять месяцев 2025 года налоговые доначисления предпринимателям и россиянам увеличились в 1,5 раза. Они достигли 443 млрд рублей — это максимальное значение с 2022 года.

Всего за этот период налоговики провели 45 тыс. проверок, число почти не изменилось по сравнению с прошлогодними значениями, однако объем доначислений вырос. Если в 2024 году штрафы, пени и недоимки составили 311 млрд рублей, то с января по сентябрь 2025 года — 443 млрд. Об этом пишут «Известия».

Из общей суммы 350 млрд рублей доначислили по итогам выездных налоговых проверок, а остальное пришлось на камеральный налоговый контроль. Больше всего нарушений выявили у компаний, но также выросли претензии и к физлицам (1,8 млрд рублей), и к ИП (6,4 млрд).

Чаще всего доначисления делают по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, УСН и страховым взносам.

Главные претензии со стороны ФНС — необоснованное занижение дохода, завышение расходов, работа с фиктивными партнерами и применение схем ради вычетов. Кроме того, выявляют дробление бизнеса, серые зарплаты, а также формальный перевод работников в статус ИП или самозанятых.

У физлиц зачастую находят неучтенные доходы от продажи имущества, зарубежные активы и поступления, а также операции с цифровой валютой. За счет банковских данных, информации из Росреестра и цифровых платежей находить признаки таких нарушений становится легче.

Член совета Московского регионального отделения «Деловой России» Андрей Глушкин считает, что если темпы роста налоговых доначислений останутся такими же, то по итогам 2025 года долги вырастут до 580-600 млрд рублей.