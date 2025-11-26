Разберем последние новости о налоговой реформе 2025-2026 с экспертом Надеждой Камышевой
26 ноября 2025 года в 15:00 мск состоится консультация «Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой».
Запись и персональный сертификат о посещении консультации будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На консультации разберем:
Последние изменения в налогах и законодательстве.
Как изменения в законодательстве влияют на работу бухгалтера.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф. переподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер вебинара — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
Ждем вас на консультации уже сегодня в 15:00 мск!
Начать дискуссию