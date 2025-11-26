Разберем последние новости о налоговой реформе 2025-2026 с экспертом Надеждой Камышевой

Сегодня, 26 ноября 2025, состоится консультация с экспертом по учету и налогам. Узнайте все последние изменения в налогах, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

26 ноября 2025 года в 15:00 мск состоится консультация «Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой».

Запись и персональный сертификат о посещении консультации будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На консультации разберем:

Последние изменения в налогах и законодательстве. Как изменения в законодательстве влияют на работу бухгалтера. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф. переподготовки. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер вебинара — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на консультации уже сегодня в 15:00 мск!