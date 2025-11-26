Для получения КЭП онлайн подойдет не любая биометрия

Квалифицированную электронную подпись для ИП можно получить по биометрии. Но та, которую сдали через мобильное приложение, не применима.

В чате ФНС спросили – можно ли выпустить квалифицированную подпись для ИП онлайн через личный кабинет по биометрии.

«Получить КЭП по биометрии можно через сервис ФНС», — ответили налоговики.

И уточнили, что для получения КЭП биометрия должна быть подтвержденной. А биометрия, которую сдали через мобильное приложение для получения КЭП, не применима.

Подробнее о том, как получить КЭП и работать с ЭДО, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь рассчитывать налоги и страховые взносы, составлять отчетность для налоговой и СФР, вести кадровый учет, управлять финансами и использовать нейросети.

Цена со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.