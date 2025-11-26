Для получения КЭП онлайн подойдет не любая биометрия
В чате ФНС спросили – можно ли выпустить квалифицированную подпись для ИП онлайн через личный кабинет по биометрии.
«Получить КЭП по биометрии можно через сервис ФНС», — ответили налоговики.
И уточнили, что для получения КЭП биометрия должна быть подтвержденной. А биометрия, которую сдали через мобильное приложение для получения КЭП, не применима.
