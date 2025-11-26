Налоговики назвали самые частые нарушения валютного законодательства

Налоговики проверяют соблюдение валютного законодательства резидентами и нерезидентами, контролируют полноту и достоверность предоставляемой информации по валютным операциям резидентов и нерезидентов, сообщила Главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля регионального УФНС Татьяна Белякова.

Также в ведение налоговой входят операции с иностранными контрагентами, связанные с передачей товаров без перемещения через таможенную границу ЕАЭС, договоры на работы (услуги), информацию и интеллектуальную собственность, а также контроль за зарубежными счетами.

Чаще всего налоговики сталкиваются с нарушениями по расчетам с иностранными работниками-нерезидентами в наличной форме, хотя законом предусмотрен безналичный расчет на банковские счета. Нарушения фиксируют:

при выплате зарплаты;

выплатах по договорам ГПХ;

сделках купли-продажи имущества;

выплате дивидендов, займов, взносов в уставный капитал.

За нарушение валютного законодательства предусмотрены административные штрафы по ч. 1 ст. 15.25 КоАП – от 20% до 40% суммы незаконной валютной операции. А при нарушении в крупном или особо крупном размере возможна уголовная ответственность по ст. 193 и 193.1 УК.

Также напомнили о необходимости уведомлять налоговую об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов и вкладов в зарубежных банках.

Уведомление подают в течение месяца со дня открытия таких счетов (вкладов) — в электронном виде по ТКС или через ЛК налогоплательщика, на бумаге лично, по почте заказным письмом либо через представителя с нотариальной доверенностью.

Также по таким счетам ежеквартально отправляют отчет о движении денежных средств – в течение 30 дней по истечении отчетного квартала с приложением подтверждающих документов.

С ноября 2023 года в отчете указывается информация о зачисленных на зарубежные счета и списанных с них денежных средствах, связанных с внешнеторговыми контрактами, поставленными на учет в уполномоченных банках.

