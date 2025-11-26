👏 Совет Федерации намерен устранить дисбаланс в бюрократической нагрузке на бизнес в части отчетности

В зависимости от правового режима бизнеса разнятся требования к отчетам. В СФ предложили смягчить бюрократическую нагрузку на предпринимателей.

Член комитета по экономической политике Иван Евстифеев предложил тщательно изучить «юридический дисбаланс» в требованиях к разным режимам ведения бизнеса.

По данным мониторинга комитета, требования к отчетности сильно отличаются в зависимости от правового режима, в котором ведется бизнес. Например, салону красоты в формате юрлица нужен 51 журнал отчетности, а если это ИП, то — 25. К самозанятым вообще нет подобных требований.

«Юрлица и ИП платят больше налогов, но при этом бюрократическая нагрузка на них тоже несопоставимая. Хотели бы внимательно этот перекос изучить и посмотреть, как его можно смягчить», — сказал Иван Евстифеев.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила такое предложение.