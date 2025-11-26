Средняя выплата по ОСАГО выросла на 16% с начала 2025 года

Несмотря на то, что средний размер выплат по ОСАГО растет, а также цены на запчасти колеблются, страховщики в октябре 2025 года снизили размер средней премии на 4,6%. Она составила 7 278 рублей.

С января по октябрь 2025 года средняя выплата по полисам ОСАГО выросла на 16% — до 115 803 рублей. Для сравнения, в том же периоде 2024 года показатель был 99 863 рубля.

Средняя премия по ОСАГО в октябре 2025 года упала на 4,6% — до 7 278 рублей, по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Об этом сказано на сайте Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

Несмотря на рост средней выплаты, а также колебания цен на запчасти, страховщики удерживают уровень средней премии на одном уровне и часто снижают ее.

«Либерализация тарифов ОСАГО делает цены более справедливыми и стимулирует водителей быть аккуратнее. Чем ниже КБМ, тем дешевле страховка, поэтому водители стараются избегать аварий и соблюдать правила», — сказал президент РСА Евгений Уфимцев.

За десять месяцев общая сумма выплат составила 187,8 млрд рублей. Число заключенных договоров — 43,1 млн, из которых 6,1 млн — краткосрочные ОСАГО. Общий размер премий страховщиков составил 270,9 млрд рублей.