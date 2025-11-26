🚖 Таксистам в Москве хотят поднять стоимость патента в 2,6 раза

Сейчас для таксистов патент стоит 3,4 тысячи рублей в месяц. Власти столицы считают, что это гораздо ниже доходов отрасли. Поэтому стоимость вырастет до 9 тысяч.

Власти Москвы планируют пересмотреть стоимость патента для таксистов. Цену увеличат в 2,6 раза — до 9 тыс. рублей в месяц.

Сейчас плата составляет 3,4 тыс. рублей в месяц, что существенно ниже реальных доходов в отрасли.

«Для решения этой проблемы законопроектом предлагается повысить размер потенциального дохода таким образом, чтобы ежемесячная плата за патент составила 9 тысяч рублей в месяц», — сказала начальник Управления налогового анализа Дарья Мурченко на заседании в Мосгордуме.

Ожидается, что увеличение стоимости патента выравнит налоговую нагрузку на таксистов, которые работают на патенте, и на тех, кто трудится как самозанятый.

Власти столицы считают, что изменение не повлияет на рост стоимости услуг для пассажиров, поскольку сейчас 75% московских таксистов платят налог на профессиональный доход (НПД).