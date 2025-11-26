В 2025 году аннулировали 7,3 тыс. разрешений на работу иностранцев из-за незнания русского языка

Обязательное условие для работы в России – владение языком. Если оно не соблюдается – разрешение на работу аннулируют.

В 2025 году в РФ аннулировали 7,3 тыс. разрешений на работу иностранных граждан из-за незнания русского языка. Это на 57% больше, чем год назад, сообщил замсекретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.

«В зависимости от цели нахождения иностранного гражданина на территории нашей страны определены требования к уровню владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ. Отсутствие необходимого уровня владения русским языком послужило основанием для аннулирования в этом году 7,3 тыс. разрешений на работу», — заявил он.

По словам Гребенкина, правила проведения экзамена и выдачи мигрантам сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ урегулированы законом. Проводить процедуру могут только государственные учреждения.

Он добавил, что с 1 апреля 2025 года учиться в школах могут дети только законно находящихся в стране иностранных граждан. Они тоже проходят обязательное бесплатное тестирование на знание русского языка.