🚌 Минтранс будет внедрять беспилотные технологии в автобусы

В России могут появиться беспилотные автобусы и электробусы, но сначала нужно доказать, что новые технологии могут работать безопасно.

Первый заместитель министра транспорта Константин Пашков рассказал о планах министерства внедрить беспилотные технологии в электробусы и автобусы. Однако это произойдет только после проверки безопасности.

«Как только будет понимание того, что сегодня эта технология может работать [безопасно], я думаю, это будет сразу же внедряться», — сказал Пашков.

Также он добавил, что компания «Яндекс» уже собирает данные и анализирует технологии беспилотных автомобилей в своей работе.

3 сентября 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске первого в России беспилотного трамвая. Константин Пашков уточнил, что в ближайшие 1-2 года таких маршрутов станет больше.