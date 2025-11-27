Рекорд: среди россиян 30-49 лет трудоустроены более 90%. А молодежь будут привлекать с помощью наставничества

В возрастных группах от 30 до 70 лет уровни занятости достигли пиковых значений. Среди молодежи показатель ниже.

Уровень занятости среди россиян в возрасте 30-39 лет и 40-49 лет достиг значений в 90% и 92% соответственно. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«В настоящее время во всех возрастных группах от 30 до 70 лет уровни занятости достигли пиковых значений. Для тех, кому 30-39 лет и 40-49 лет, – это рекордные за всю историю значения 90% и 92% соответственно», — сказано в сообщении.

При этом занятость россиян 20-29 лет в последние пять лет остается на уровне 69%. Но эта возрастная группа – источник покрытия кадровой потребности в России. Бизнесу рекомендуется с помощью института наставничества и других инструментов привлекать молодежь на работу, повышать их производительность.

Разработку документов, регламентирующих наставничество, поручили Минтруду, Минпромторгу, Минздраву совместно с работодателями и профсоюзами, добавили в аппарате вице-премьера.