ЦБ ответил, будет ли слушать советы искусственного интеллекта по ключевой ставке

Регулятор не станет использовать нейросеть в решениях о ключевой ставке. ИИ может и повысить ее.

Заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния заявил, что регулятор не будет использовать искусственный интеллект (ИИ) в процессе принятия решения по ключевой ставке.

Нейросеть вполне может и повысить ставку, а это принесет экономике больше проблем.

«Пока вряд ли, это может быть чревато», — так ответил на вопрос об использовании ИИ Филипп Габуния.

Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года. На прошлом собрании совет директоров решил снизить ставку с 17% до 16,5%.