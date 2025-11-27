ЦБ ответил, будет ли слушать советы искусственного интеллекта по ключевой ставке
Регулятор не станет использовать нейросеть в решениях о ключевой ставке. ИИ может и повысить ее.
Заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния заявил, что регулятор не будет использовать искусственный интеллект (ИИ) в процессе принятия решения по ключевой ставке.
Нейросеть вполне может и повысить ставку, а это принесет экономике больше проблем.
«Пока вряд ли, это может быть чревато», — так ответил на вопрос об использовании ИИ Филипп Габуния.
Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года. На прошлом собрании совет директоров решил снизить ставку с 17% до 16,5%.
Комментарии2
А будет использовать карты таро и гороскопы.
Учитывая инфляцию, ожидаемый рост цен и тарифов минимум на 2 процента, следовало бы послушать ИИ.