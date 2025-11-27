ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Самозанятые

❔ Можно ли в договоре с самозанятым указать название должности

Формулировка в договоре с самозанятым с названием должности создаст риски переквалификации отношений в трудовые.

Заказчик заключает договор с самозанятым и хочет сформулировать обязанность подрядчика как «обязуется предоставить услуги инженера».

Но такая формулировка с указанием должности закрепляет выполнение определенной трудовой функции и может создать риски переквалификации отношений в трудовые, предупреждает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Вместо указания должности лучше описать конкретные задачи и ожидаемый результат.

Формулировка может быть такой: «Оказание услуг по составлению и сдаче исполнительной документации для проекта [название проекта] в соответствии с техническим заданием».

Это уменьшит риск претензий со стороны налоговой.

