❔ Можно ли в договоре с самозанятым указать название должности
Заказчик заключает договор с самозанятым и хочет сформулировать обязанность подрядчика как «обязуется предоставить услуги инженера».
Но такая формулировка с указанием должности закрепляет выполнение определенной трудовой функции и может создать риски переквалификации отношений в трудовые, предупреждает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Вместо указания должности лучше описать конкретные задачи и ожидаемый результат.
Формулировка может быть такой: «Оказание услуг по составлению и сдаче исполнительной документации для проекта [название проекта] в соответствии с техническим заданием».
Это уменьшит риск претензий со стороны налоговой.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Начать дискуссию