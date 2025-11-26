Стало известно, какие регионы самые перспективные для трудоустройства зимой 2025-2026

В лидеры попали регионы, которые предлагают не самые высокие зарплаты, а в которых сочетается низкая стоимость жизни и социальная стабильность.

Больше всего в сотрудниках зимой 2025-2026 года заинтересованы работодатели из Татарстана, Забайкальского края и Амурской области. Об этом сказано в исследовании hh.ru. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Татарстан набрал 68 баллов, регион отличается выгодным для соискателей соотношением доходов и расходов. Медианная зарплата 81,1 тыс. рублей, что в несколько раз превышает прожиточный минимум — 15,1 тыс. рублей.

У Забайкальского края 67,6 балла, сотрудники в регионе получают одну из самых высоких медианных зарплат в стране — 112,8 тыс. рублей. В крае низкая «миграционная активность», это значит, что регион стабильный, поскольку большинство местных жителей ищут работу внутри региона.

Замыкает тройку лидеров Амурская область с 67,3 баллами. Здесь безработица на рекордно низком уровне — 1,2%, уровень медианного заработка — 101,8 тыс. рублей.

Кроме того, в лидеры по итогам третьего квартала 2025 года попали: Республика Башкортостан (67,2 балла), Тамбовская область (67,0 баллов), Ямало-Ненецкий АО (66,8 баллов), Омская (66,4 балла), Липецкая (66,4 балла) и Пензенская области (65,9 баллов).

«Первые места рейтинга заняли регионы, которые предлагают не максимальные зарплаты в абсолютном выражении, а их удачное сочетание с низкой стоимостью жизни, социальной стабильностью и низким уровнем безработицы», — сказано в исследовании.

Москва находится на 31 месте с 63,1 балла, а Санкт-Петербург набрал 63,9 балла и занял 23-ю строчку.