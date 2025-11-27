Налоговая рассказала о типовых ошибках в РСВ и 6-НДФЛ в 2025 году

Налогоплательщики неправильно рассчитывают налоги и взносы, ошибаются в кодах, неправомерно применяют пониженные тарифы.

Налоговики рассказали, как рассчитывать страховые взносы и НДФЛ и назвали самые распространенные ошибки при заполнении отчетности.

Компании обязаны представлять РСВ с даты регистрации в ЕГРЮЛ и до даты снятия с учета вне зависимости от наличия сотрудников и факта ведения деятельности. А ИП сдают РСВ только при наличии наемных работников, даже если не было выплат.

Какие ошибки чаще всего встречаются в РСВ:

несоответствие показателей Подраздела 1 Раздела 1 (нарастающий итог в целом по работодателю) с Разделом 3 (суммы выплат в разрезе месяцев по каждому сотруднику). Из-за этой ошибки не примут расчет ;

неправомерное применение пониженного тарифа;

нулевой РСВ — при ведении финансово-хозяйственной деятельности.

Расчет 6-НДФЛ сдают все, кто платит сотрудникам или другим физлицам.

Основные ошибки при заполнении 6-НДФЛ:

отсутствие разбивки по КБК в Разделах 1 и 2. Если налоговый агент выплачивал физлицам в течение отчетного периода доходы, облагаемые по разным ставкам и соответствующим КБК, по каждой ставке налога и КБК строки расчета заполняют отдельно (п. 26, 27 Порядка заполнения расчета);

заполнение стр. 170 (сумма неудержанного налога), если его удержали до конца периода;

арифметические ошибки в расчетах;

несоответствие показателей годового расчета 6-НДФЛ со входящими в его состав справками о доходах и налоге (бывш. 2-НДФЛ).

