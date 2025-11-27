Ваша экспертиза в бухучете — не ограничение, а суперсила. Станьте востребованным аналитиком 1С — работайте удаленно, гибко и зарабатывайте от 100 тысяч в месяц.

Устали от бесконечных проводок, срочных отчетов и ежемесячных авралов? Чувствуете, что бухгалтерская карьера зашла в тупик? Пора переключиться с выполнения задач на их проектирование.

Аналитик 1С — это не программист и не просто «настройщик системы». Это стратег, который знает, как бизнес работает в цифрах, и умеет превращать бухгалтерские знания в автоматизированные решения, которые экономят сотни часов труда.

Узнайте, как применить ваше понимание ФСБУ, налогового законодательства, первичных документов и внутренних процессов. Приходите на бесплатный вебинар «Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Переход бухгалтера в аналитики 1С. Бухгалтерская экспертиза — фундамент IT-карьеры: Технический минимум: что нужно освоить бухгалтеру, чтобы начать карьеру в 1С. Нетехнические навыки (Soft Skills), которые решают все: Дорожная карта перехода: от нуля до первого оффера.

Спикер — Константин Соболевский, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!