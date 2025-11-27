Для некоторых работников в 2026 году рассчитывать выплаты по больничным будут иначе

Сотрудники, у которых зарплата в 2025 году выросла до 230 тыс. рублей, будут получать на 1 150 рублей больше за каждый день больничного.

С 1 января 2026 года некоторым категориям работников начислять выплаты по больничным будут по-другому, сообщил к.ю.н., директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов.

В 2026 году предельная величина для расчета страховых взносов составит 2 979 000 руб. для физлица. Эта величина – ключевое основание при расчетах предельного размера выплат по больничным листам, пояснил юрист.

«Данная инициатива в первую очередь интересна сотрудникам, чей среднемесячный доход в 2024 году превышал 180 тысяч рублей и в 2025 году вырос до 230 тысяч рублей. Категории высокооплачиваемых сотрудников получат прибавку до 1150 рублей за каждый больничный день (5 673 рублей в 2025 году и 6 827 рублей в 2026 году)», — уточнил Меркулов.

Сотрудники с зарплатой выше 230 тыс. рублей и ниже 180 тыс. рублей не ощутят особой разницы. Первым СФР платит 6 827 рублей за каждый больничный день, а выплаты вторых не достигают предельных ограничений.

Формула расчета больничных осталась неизменной.

Берется среднедневной заработок за два предшествующих календарных года, умножается на коэффициент стажа и количество дней больничного, добавил эксперт Меркулов.