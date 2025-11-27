Ozon не будет вводить комиссии с чаевых

Маркетплейс заявил, что с его стороны не будет никаких комиссий с чаевых для сотрудников. Однако удержать 5% может сторонний банк, который участвует в транзакции.

В маркетплейсе Ozon заявили, что не будут удерживать комиссию с чаевых, которые покупатели оставили сотрудникам ПВЗ или курьерам.

Однако комиссия в размере 5% может взиматься только если в транзакции участвовал сторонний банк. Это значит, что для пользователей «Ozon Банка» комиссии точно не будет.

«Мы исключаем введение каких-либо комиссий маркетплейса с чаевых», — сказали в компании.

Также там добавили, что цель чаевых — сделать условия сотрудничества с маркетплейсом более привлекательными. Менеджеры могут получать дополнительные доход за высокий уровень сервиса и качественное обслуживание.

