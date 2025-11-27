Налоговики рассказали, какие ошибки чаще всего допускает бизнес на спецрежимах в 2025 году

При сдаче отчетности чаще всего предприниматели допускают занижение налоговой базы и незаконное уменьшение начисленного налога на сумму страховых взносов. В таких случаях налоговики предлагают сдать уточенную декларацию.

По итогам девяти месяцев 2025 года предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы, допускали ошибки при сдаче отчетности.

По данным ФНС, чаще всего при камеральных проверках находят следующие нарушения:

занижение налоговой базы — когда бизнес уменьшает суммы полученных доходов или завышает расходы;

неправомерное уменьшение начисленного налога на сумму страховых взносов — такое нарушение допускают компании, у которых объект налогообложения «Доходы».

Сотрудники налоговых органов при выявлении ошибок направляют информационное письмо о некорректной информации и предлагают бизнесу сдать уточненную декларацию. Это позволит избежать выездных проверок и штрафов.