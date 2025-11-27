Налоговики рассказали, какие ошибки чаще всего допускает бизнес на спецрежимах в 2025 году
По итогам девяти месяцев 2025 года предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы, допускали ошибки при сдаче отчетности.
По данным ФНС, чаще всего при камеральных проверках находят следующие нарушения:
занижение налоговой базы — когда бизнес уменьшает суммы полученных доходов или завышает расходы;
неправомерное уменьшение начисленного налога на сумму страховых взносов — такое нарушение допускают компании, у которых объект налогообложения «Доходы».
Сотрудники налоговых органов при выявлении ошибок направляют информационное письмо о некорректной информации и предлагают бизнесу сдать уточненную декларацию. Это позволит избежать выездных проверок и штрафов.
Начать дискуссию