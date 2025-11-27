ФНС: нельзя просто бросить компанию с долгами — придется столкнуться с субсидиарной ответственностью
Нередко предприниматели воспринимают банкротство как способ закрыть бизнес и избежать финансовой и налоговой ответственности. Однако злоупотребление этим механизмом может привести к еще более серьезным проблемам.
Если в ходе проверки установят, что банкротство произошло из-за недобросовестных действий руководства, то налоговая имеет право вместе с другими кредиторами обратиться в суд, чтобы привлечь виновных к субсидиарной ответственности.
Это позволит взыскать всю задолженность, в том числе недоимки, пени, штрафы. Взыскание будет за счет личного имущества руководителя и учредителя организации, чьи действия привели фирму к краху.
«Попытка "бросить" компанию с долгами становится не способом ухода от ответственности, а прямым путем к значительным финансовым потерям для ее владельцев и руководства», — сказано на сайте ФНС.
Налоговики предупреждают, что своевременная и полная уплата налогов — единственная законная и безопасная стратегия ведения бизнеса.
