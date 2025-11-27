📉 Число убыточных компаний выросло на 11%

Сальдированная прибыль компаний упала на 7,7% за три квартала 2025 года.

С января по сентябрь 2025 года сальдированная прибыль российских компаний составила 19,22 трлн рублей. Это на 7,7% меньше, чем в том же периоде 2024 года.

Прибыль показали 44,4 тыс. организаций, ее совокупный объем — 25,7 трлн рублей, что на 1,2% меньше по сравнению с результатами третьего квартала 2024 года.

«Доля организаций, получивших прибыль в январе-сентябре 2025 г., составила 70,7%, (в январе-сентябре 2024 г. – 72,6%)», — сказано на сайте Росстата.

Убытки выросли на 24,8% — до 6,52 трлн рублей. Такой результат показали 18,4 тыс. компаний, число убыточных предприятий выросло на 11%.