У работодателей в три раза увеличился спрос на умение работать с данными

Специалисты, которые умеют работать с большими данными, могут зарабатывать от 40 тысяч до 1,2 млн рублей. Работодатели считают, что этот навык обязательно нужен бухгалтерам.

За последние пять лет такой навык соискателей как «Умение работать с большим объемом информации/данными» стал упоминаться в вакансиях в три раза чаще. С января по октябрь 2025 года компании опубликовали 424,1 тыс. таких предложений о работе.

Самый большой спрос на умение работать с данным в Москве, где это упоминается в каждой четвертой вакансии (24%). На втором месте — Санкт-Петербург, где такой навык нужен каждому десятому работодателю (9%). Затем идет Московская область (6%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (4%). Об этом сказано в исследовании hh.ru. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

«Если раньше работа с данными ассоциировалась в основном с IT специалистами и аналитиками, то сейчас она стала обязательной для управленцев, маркетологов, экономистов, HR профессионалов, специалистов по продажам. Работодатели ожидают, что сотрудники смогут ориентироваться в цифровых сервисах, работать с отчетами, метриками и инструментами визуализации», — сказала руководитель направления Карьера и навыки hh.ru Марина Дорохова.

Работодатели считают, что с большими данными должны уметь работать бухгалтеры, администраторы, менеджеры по закупкам.

Зарплата специалистов, которые работают с большим объемом информации, находится в диапазоне от 40 тыс. до 1,2 млн рублей.