Изменен порядок заполнения декларации на товары в 2026 году для экспортеров и импортеров

Если можно представить оригинал сертификата о происхождении товара после регистрации декларации, будет указано на обязательство декларанта представить такой оригинал.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 17.11.2025 № 104 внесены изменения в порядок заполнения декларации на товары и ее корректировки.

Декларацию на товары составляют при ввозе или вывозе товаров на территорию ЕАЭС. В одной декларации отражают сведения о товарах одной товарной партии. Форма и порядок составления декларации утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257.

В этот порядок внесли изменения. В частности, установлено, что если международными договорами разрешается представить оригинал сертификата о происхождении товара после регистрации декларации на товары – ставят признак «32» и через пробел указывают номер и дату сертификата. Затем пишут об обязательстве декларанта представить оригинал этого сертификата в конкретный срок.

Например: «06018/3 85353632 ОТ 28.12.2025 ОРИГИНАЛ ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДСТАВИТЬ ДО 21.03.2026».

Новый порядок вступит в силу с 1 января 2026 года.

