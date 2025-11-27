Добровольные взносы ИП не отменяют обязанность по фиксированным взносам
Чтобы получать пособие по беременности и родам в 2026 году, предприниматель подала заявление на добровольное социальное страхование. До 29 декабря 2025 года нужно уплатить и обязательные страховые взносы, и эти добровольные.
Предприниматель спрашивает в чате ФНС, можно ли уплатить только добровольные страховые взносы, чтобы точно получить пособие.
Представитель ФНС ответил, что обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере действует с даты постановки на учет в качестве ИП по дату снятия с учета.
То есть уплата добровольных взносов не освобождает от обязанности платить обязательные отчисления.
Если не уплатить взносы вовремя, за каждый день просрочки будут начислять пени.
