Фиксированные взносы ИП

Добровольные взносы ИП не отменяют обязанность по фиксированным взносам

До 29 декабря 2025 года предприниматели должны уплатить страховые взносы. Если ИП платит еще и добровольные взносы, это не освободит его от того, чтобы уплатить обязательные.

Чтобы получать пособие по беременности и родам в 2026 году, предприниматель подала заявление на добровольное социальное страхование. До 29 декабря 2025 года нужно уплатить и обязательные страховые взносы, и эти добровольные.

Предприниматель спрашивает в чате ФНС, можно ли уплатить только добровольные страховые взносы, чтобы точно получить пособие.

Представитель ФНС ответил, что обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере действует с даты постановки на учет в качестве ИП по дату снятия с учета.

То есть уплата добровольных взносов не освобождает от обязанности платить обязательные отчисления.

Если не уплатить взносы вовремя, за каждый день просрочки будут начислять пени.

