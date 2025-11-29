💬 Как подключить СМС-информирование через личный кабинет налогоплательщика

Интерактивный сервис ФНС «Информирование о задолженности» по рассылке СМС- и email-сообщений о наличии задолженности помогает гражданам и организациям постоянно контролировать актуальное состояние расчетов с бюджетом на ЕНС и избегать начисления пеней.

Уведомления содержат данные о сумме задолженности, включая налоги, пени и штрафы.

Услуга бесплатная, подписка оформляется дистанционно. Отказаться от рассылки можно в любой момент, уточняют налоговики.

Сервис также позволяет выбрать удобный способ получения сообщений — в виде СМС или на электронную почту.

Информирование происходит ежеквартально при наличии согласия налогоплательщика.

Подать согласие нужно по форме КНД 1160068 через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц или лично в налоговый орган.

В согласии указывают номер телефона и желаемый канал получения уведомлений — SMS или email.

Чтобы подключить СМС-информирование через ЛК, необходимо:

Войти в личный кабинет налогоплательщика. Перейти в раздел «Профиль» – «Уведомления и подписки». Заполнить форму согласия (КНД 1160068), указав номер телефона. Подписать документ электронной подписью и отправить его.

После активации СМС с информацией о задолженности будут поступать с короткого номера «Nalog.ru» с текстом:

«Налоговая задолженность [сумма] руб.»

Или по электронной почте с адреса noreply@fcod.nalog.ru.