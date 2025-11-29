💬 Как подключить СМС-информирование через личный кабинет налогоплательщика
Интерактивный сервис ФНС «Информирование о задолженности» по рассылке СМС- и email-сообщений о наличии задолженности помогает гражданам и организациям постоянно контролировать актуальное состояние расчетов с бюджетом на ЕНС и избегать начисления пеней.
Уведомления содержат данные о сумме задолженности, включая налоги, пени и штрафы.
Услуга бесплатная, подписка оформляется дистанционно. Отказаться от рассылки можно в любой момент, уточняют налоговики.
Сервис также позволяет выбрать удобный способ получения сообщений — в виде СМС или на электронную почту.
Информирование происходит ежеквартально при наличии согласия налогоплательщика.
Подать согласие нужно по форме КНД 1160068 через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц или лично в налоговый орган.
В согласии указывают номер телефона и желаемый канал получения уведомлений — SMS или email.
Чтобы подключить СМС-информирование через ЛК, необходимо:
Войти в личный кабинет налогоплательщика.
Перейти в раздел «Профиль» – «Уведомления и подписки».
Заполнить форму согласия (КНД 1160068), указав номер телефона.
Подписать документ электронной подписью и отправить его.
После активации СМС с информацией о задолженности будут поступать с короткого номера «Nalog.ru» с текстом:
«Налоговая задолженность [сумма] руб.»
Или по электронной почте с адреса noreply@fcod.nalog.ru.
Начать дискуссию