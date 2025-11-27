Курс юаня упал ниже 10 рублей

Впервые с 16 октября 2025 года юань стоил меньше 11 рублей.

27 ноября 2025 года курс юаня на Московской бирже падал до 10,9 рубля. Такой показатель минимальный впервые с 16 октября 2025 года.

«В рамках декабря ожидаем подъема юаня, чему будут способствовать как рост спроса со стороны юрлиц (импорт) и физлиц (зарубежный туризм), так и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики», — сказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Курс юаня по отношению к рублю на Московской бирже 27 ноября 2025 года.

Официальный курс юаня от Центробанка на 27 ноября 2025 года — 11,0790 рубля.