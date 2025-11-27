💲Центробанк обрушил курс доллара до 78,5 рублей

Банк России установил курс доллара США в 78,5 рубля, евро вырос до 91,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 78,5941 рубля Евро 91,5047 рубля Юань 11,0790 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 27 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 26 ноября 2025 года, курс доллара был 78,9615 рубля, евро — 90,9698, а юаня — 11,1052.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что считает равновесным курс доллара в диапазоне 98-105 рублей. Эти значения устроят экспортеров и помогут импортерам создать естественный барьер на границе.

