Закрыть бизнес можно в упрощенном порядке: условия 2025

Юридические лица – субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут прекратить деятельность в упрощенном порядке.

Такая процедура возможна только при соблюдении ими ряда условий:

компания не платит НДС или освобождена от его исчисления и уплаты;

нет задолженности перед бюджетом, кредиторами, сотрудниками;

нет записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений;

у организации нет в собственности недвижимого имущества и транспортных средств;

не в процессе банкротства, ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Порядок упрощенной ликвидации такой: получив заявление, регистрирующий налоговый орган в течение 5 рабочих дней его рассматривает.

При наличии препятствий он уведомляет заявителя о невозможности прекращения деятельности. Если все в порядке, вносит запись в ЕГРЮЛ о начале процедуры прекращения деятельности и сам размещает публикацию для выявления возможного круга лиц, возражающих против упрощенной процедуры прекращения деятельности МСП.

При отсутствии возражений и соблюдении всех условий процедуры, регистрирующий орган исключает юрлицо из ЕГРЮЛ.

УФНС подсказало, что правильно заполнить заявление на упрощенную ликвидацию и направить его в электронном виде можно с помощью сервиса ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом — в нашем разборе.