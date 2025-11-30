👌 О решении по жалобе или обращению в налоговую можно попытаться узнать заранее

У ФНС есть сервис «Решение по жалобам», который упрощает доступ к правовой налоговой практике и налоговым решениям.

На сайте ФНС есть электронный сервис «Решения по жалобам». Он позволяет каждому пользователю ознакомиться с правовой позицией налоговых органов по большому количеству важных вопросов налогообложения.

При этом решения по жалобам не содержат информации, доступ к которой ограничен законом, уточняет УФНС.

Сервис дает возможность просмотра в свободном доступе решений, вынесенных налоговыми органами по результатам рассмотрения жалоб и обращений граждан за определенный период времени по интересующим реквизитам. Например — категория налогоплательщика, тема налогового спора, статья НК РФ.

Сервиса не требует регистрации при его использовании и доступен всем посетителям официального сайта ФНС.

Информация в сервисе ежемесячно обновляется и дополняется новыми решениями.

Налоговики объясняют, что публикация правовых позиций налоговых органов позволяет сформировать единую правоприменительную практику, способствует повышению правовой определенности в применении норм налогового законодательства, соблюдению налоговой дисциплины, а также снижению налоговых рисков налогоплательщиков.