💲 Курс доллара, евро и юаня на 28 ноября 2025 года

На 28 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,2 рубля, курс евро — 91,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 28 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 78,2503 рубля Евро 90,7880 рубля Юань 11,0250 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 28 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 27 ноября 2025 года, курс доллара был 78,5941 рубля, евро — 91,5047, а юаня — 11,0790.

Директор Астра Управление активами» Дмитрий Полевой объяснил, что для экспортеров текущий курс валют максимально некомфортный, он негативно влияет на показатели компаний. Если бы доллар был 100 рублей, то бизнесу стало бы легче. Однако крепкий курс рубля хорош для бизнеса, связанного с импортом и для населения, поскольку это сдерживает рост цен.

