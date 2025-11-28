Шкалу маткапитала предложили сделать прогрессивной с 2026 года

Миронов предлагает за второго ребенка платить более 900 тыс. рублей, а за третьего – около 1,4 млн.

Депутаты от «Справедливой России» предлагают ввести с 2026 года прогрессивную шкалу материнского капитала. Сумма должна увеличиваться при рождении второго, а затем — третьего ребенка.

«Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года 933 234 рубля (466 617 х 2 = 933 234) и 1 399 851 (466 617 х 3=1 399 851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей», — цитируют пояснительную записку «РИА Новости».

Автор законопроекта депутат Сергей Миронов предлагает дать мере господдержки бессрочный статус и платить маткапитал матерям и усыновительницам третьего ребенка начиная с 1 января 2026 года независимо от того, получали ли они такую выплату ранее.

«Практика показывает, что именно маткапитал — самая эффективная демографическая мера», — считает Миронов.

Такие меры нужны для поощрения многодетности, так как большая часть денег идет на первенцев, на вторых — меньше, а на третьих федеральные пособия не предусмотрены, пояснил депутат.