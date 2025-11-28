💰 Обороты самозанятых растут в 6 раз за два года

С августа по октябрь суммарный доход самозанятых по чекам вырос на 43%. В 2025 году плательщиков НПД стало на 27% больше, почти 15 млн человек.

В октябре 2025 года число самозанятых составило почти 15 млн человек. В этом году прирост составил 27%.

Сумма чеков, сформированных самозанятыми, выросла в шесть раз. Об этом сказано в исследовании Т-Банка. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

С августа по октябрь 2025 года в сервисе Т-Банка для самозанятых оформили на 83% больше чеков, чем годом ранее. Число самозанятых, которые регистрируют чеки через сервис, выросло на 36%, а суммарный доход по этим чекам — на 43%.

В октябре 2025 число самозанятых, которые уплатили налог на профессиональный доход (НПД) через сервис, было на 33% больше, чем год назад.

Основная доля доходов самозанятых приходится на возраст 25-45 лет. За последние четыре года среди плательщиков НПД стало больше молодежи: сегмент 14-17 лет вырос в 20 раз, а 18-22 года — в 7 раз.

«Отдельный тренд 2025 года — многопрофильность. Почти четверть самозанятых уже совмещают несколько направлений: это реакция на конкуренцию и стремление удержать доход в условиях роста базы исполнителей», — сказала руководитель сегмента самозанятости в Т-Банке Ульяна Матюшенкова.

У пользователей сервиса Т-Банка для самозанятых доход за год увеличился на 12,9%. Активные исполнители стабильно получают в 2-2,5 раза выше среднего.

Самая быстрорастущая категория самозанятых — курьеры. За год их число увеличилось более чем в два раза. Также много работников склада регистрируются в качестве самозанятых (рост более чем в два раза). Затем идут специалисты с сфере SMM и копирайтинга (около трети).

Самый высокий и стабильный заработок у самозанятых, которые оказывают инженерные услуги, а также в сфере IT.

Большинство самозанятых концентрируется в крупных городах. Например, сервисом для самозанятости Т-Банка пользуются 2,12% жителей Санкт-Петербурга, 1,94% жителей Москвы и 1,32% — Московской области. В некоторых регионах число самозанятых меньше: 0,1-0,15% в Ингушетии, Чечне, Дагестане и на Чукотке.