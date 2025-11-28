В Краснодарском крае на 11% выросло число индивидуальных предпринимателей

27 ноября 2025 года руководитель УФНС по Краснодарскому краю Алексей Семенов на торжественном заседании расширенной коллегии в честь 35-летия образования налоговых органов рассказал, что Краснодарский край — лидер по объемам доходов в Южном федеральном округе (ЮФО).

За 10 месяцев 2025 года общая доля поступлений налогов составила 43%. Кроме того, на 0,4% увеличилось число зарегистрированных юридических лиц: теперь их 100,8 тыс., на 11% выросло количество индивидуальных предпринимателей (до 263 тыс.).

УФНС ведет учет 7 млн физлиц, причем 6,4 млн — по месту жительства. Об этом сказано на сайте ФНС.

В 2024 году в бюджет поступило 11 млрд рублей, а с января по сентябрь 2025 — уже 12 млрд.