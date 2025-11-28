Названы условия применения ставки 0% налога на прибыль при оказании социальных услуг + особенности заполнения декларации

Если нарушили хотя бы одно из условий, то с начала налогового периода применяется основная налоговая ставка 25%. Восстановленную сумму налога придется перечислить в бюджет.

Компании, предоставляющие людям социальные услуги, могут пользоваться специальными условиями при расчете налога на прибыль организаций, сообщает региональное УФНС.

Можно применять нулевую ставку по налогу на прибыль при соблюдении обязательных условий, указанных в ст. 284.5 НК:

вид социальных услуг должен быть включен в Перечень, утвержденный постановлением Правительства от 26.06.2015 № 638;

компания есть в реестре поставщиков социальных услуг субъекта РФ;

доходы учреждения за календарный год от социальной деятельности должны составлять не менее 90% доходов, учитываемых при определении налоговой базы, либо облагаемых налогом доходов не было;

в штате непрерывно числилось не менее 15 работников в течение налогового периода;

не совершали операций с векселями и производными финансовыми инструментами.

Если в течение налогового периода налогоплательщик нарушил хотя бы одно из обязательных условий, то с начала этого налогового периода применяется основная налоговая ставка 25%. Восстановленную сумму налога придется перечислить в бюджет с учетом пеней, начисленных за несвоевременную уплату налога на прибыль.

Социальные организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан и применяющие налоговую ставку 0%, в реквизите титульного листа декларации по налогу на прибыль «По месту нахождения (учета) (код)» указывают код 236.

При заполнении Листа 02 декларации и приложений в реквизите «Признак налогоплательщика (код)» указывают код 12 – «Организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан».

Научим рассчитывать и уплачивать налог на прибыль на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность и работать с ЭДО. Освоите управленку и финанализ, сможете легко проходить проверки и претендовать на должность главбуха.

Цена курса со скидкой 70 %: 9 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.