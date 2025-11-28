Названы условия применения ставки 0% налога на прибыль при оказании социальных услуг + особенности заполнения декларации
Компании, предоставляющие людям социальные услуги, могут пользоваться специальными условиями при расчете налога на прибыль организаций, сообщает региональное УФНС.
Можно применять нулевую ставку по налогу на прибыль при соблюдении обязательных условий, указанных в ст. 284.5 НК:
вид социальных услуг должен быть включен в Перечень, утвержденный постановлением Правительства от 26.06.2015 № 638;
компания есть в реестре поставщиков социальных услуг субъекта РФ;
доходы учреждения за календарный год от социальной деятельности должны составлять не менее 90% доходов, учитываемых при определении налоговой базы, либо облагаемых налогом доходов не было;
в штате непрерывно числилось не менее 15 работников в течение налогового периода;
не совершали операций с векселями и производными финансовыми инструментами.
Если в течение налогового периода налогоплательщик нарушил хотя бы одно из обязательных условий, то с начала этого налогового периода применяется основная налоговая ставка 25%.
Восстановленную сумму налога придется перечислить в бюджет с учетом пеней, начисленных за несвоевременную уплату налога на прибыль.
Социальные организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан и применяющие налоговую ставку 0%, в реквизите титульного листа декларации по налогу на прибыль «По месту нахождения (учета) (код)» указывают код 236.
При заполнении Листа 02 декларации и приложений в реквизите «Признак налогоплательщика (код)» указывают код 12 – «Организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан».
