Минцифры рекомендует госорганам перейти в MAX до 1 января 2026 года

Служащие государственных и муниципальных учреждений должны вести рабочую коммуникацию в мессенджере MAX, через автоматизированное рабочее место или ведомственные системы.

Государственным органам до 1 января 2026 года порекомендовали перейти в мессенджер MAX и на другие отечественные коммуникационные сервисы. К письму с рекомендацией прилагается соответствующий приказ, который подписал глава Минцифры Максут Шадаев.

Минцифры предлагает ведомствам на выбор один из трех вариантов:

государственные и муниципальные служащие должны использовать для рабочих коммуникаций национальный мессенджер MAX;

коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС), которые сделаны на базе VK Teams;

ведомственные системы.

Если организация не внедрила последние два варианта, ее руководителю до 1 декабря 2025 года порекомендовали принять правовые акты, в которых сказано, что весь процесс рабочих коммуникаций будет проходить только в нацмессенджере. Об этом пишут «Ведомости».

Кроме того, в рекомендациях Минцифры сказано, что государственными и муниципальными служащими нужно завершить переход на отечественные коммуникационные системы до 1 января 2026 года. Сотрудники бюджетных и подведомственных организаций могут это сделать до 1 февраля 2026. Министерство ждет отчет о переходе к 1 февраля.