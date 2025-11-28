📈 Долговая нагрузка на бизнес выросла до максимума с 2021 года

Из-за высоких ставок и удушения внешней конъюнктуры компаниям становится труднее обслуживать долги. Особенно заметны проблемы в угольной отрасли, где коэффициент чистый долг/EBITDA — 6,7x.

У 89 крупнейших нефинансовых компаний показатель соотношения чистого долга к EBITDA стал максимальным за последние четыре года. По итогам первой половины 2025 года коэффициент составил 1,9x. Это значение показывает, сколько лет нужно компании, чтобы погасить чистый долг за счет прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA).

Консолидированная прибыль 89 компаний составила 78 трлн рублей, а совокупный долг — 43,7 трлн. Об этом сказано в Обзоре финансовой стабильности от Центробанка.

В наиболее трудной ситуации находятся угольные компании: у них коэффициент чистый долг/EBITDA составляет 6,7x. В других отраслях показатель держится в диапазоне 1,5-2,8x.

Центробанк считает, что к сокращению EBITDA привело ухудшение внешней конъюнктуры, а также высокий уровень ставок к экономике. Как следствие, у большинства компаний стало меньше возможностей своевременно выполнять обязательства перед кредиторами.

По данным ЦБ, явные трудности с обслуживание долга есть только у отдельных закредитованных компаний из сфер угольной промышленности, ретейла, девелопмента, IT, машиностроения, драгметаллов и легкой промышленности.