В 2026 году больше компаний смогут не подавать консолидированную отчетность

Компании, входящие в группу, смогут не дублировать КФО при соблюдении условий.

Правительство 27 ноября 2025 внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается отметить обязательное составление консолидированной финансовой отчетности (КФО) для ряда непубличных компаний.

Изменения вносят в законы «О консолидированной финансовой отчетности» и «О рынке ценных бумаг».

Консолидированная финансовая отчетность (КФО) — это комплект отчетных документов, отражающий финансовое положение и результаты деятельности группы компаний. Она объединяет информацию об активах, обязательствах, доходах и затратах всех взаимосвязанных компаний группы как единого хозяйствующего субъекта.

Сейчас КФО составляет и основная организация группы, и другие организации, входящие в группу и соответствующие критериям. Это кредитные, страховые и клиринговые компании, негосударственные пенсионные фонды, а также организации, чьи ценные бумаги торгуются на бирже и включены в котировальный список.

Информация о деятельности организаций, обязанных составлять КФО, может раскрываться как минимум дважды — в КФО основной организации группы и в КФО входящей в группу организации.

Кабмин предлагает убрать дублирование информации в КФО, раскрыв ее в отчетности одной из структур группы.

Для этого нужно будет соблюсти три условия:

Организация, которая не составляет КФО, не эмитирует ценные бумаги, допущенные к организованным торгам. Уведомили акционеров или учредителей, что не будут составлять КФО, и они согласны. Информация, отражающая финположение и финрезультаты деятельности, включается в КФО, которую раскрывает входящая в группу организация.

Новые правила не будут распространяться на кредитные и клиринговые организации, на компании, обязанные составлять КФО по другим федеральным законам. В частности, такое решение не смогут принять головные организации банковских холдингов и головные кредитные организации банковских групп.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.