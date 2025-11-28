⌛ До 1 декабря 2025 нужно заплатить налоги и за детей

Если в собственности ребенка есть имущество – нужно платить налог. Это должны сделать родители.

Региональное УФНС напомнило, что не позднее 1 декабря 2025 года нужно заплатить имущественные налоги несовершеннолетних детей за 2024 год.

«Все больше несовершеннолетних детей становятся владельцами имущества, получая долю в праве собственности на недвижимость, приобретенную с использованием средств материнского (семейного) капитала», — пояснили налоговики.

Если у детей есть в собственности имущество, подлежащее налогообложению, они становятся плательщиками имущественных налогов.

Налог на имущество физлиц рассчитывают для всех собственников соразмерно их доле.

Каждому пришлют уведомление – письмо по адресу регистрации собственника-несовершеннолетнего ребенка. Либо в электронном виде в ЛК, если его оформили для ребенка.

Регистрационную карту для использования ЛК за граждан, не достигших 14 лет, могут получить законные представители. Нужно обратиться в налоговую со свидетельством о рождении и своим паспортом.

«Обязанность по уплате налогов за несовершеннолетних детей исполняют законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители). Платить налог нужно отдельно за себя и за ребенка. При необходимости осуществления оплаты налогов за детей возможно воспользоваться интернет-сервисом "Уплата налогов и пошлин"», — уточнили налоговики.

Если не заплатить налоги в срок – возможно начисление пеней и принудительные меры взыскания задолженности.

