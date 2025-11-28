👀 ФНС уточнила важный момент при заполнении 3-НДФЛ для имущественного вычета

В разделе «Имущественный вычет» декларации рекомендуют добавлять объект кнопкой, а не выбирать из имеющихся.

Налоговая служба разъяснила, как лучше заполнять декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика.

Пользователю при заполнении онлайн не удавалось оформить имущественный налоговый вычет: квартира куплена в 2005 году, вычет оформляют на свою 1/3 и 1/3 несовершеннолетнего ребенка. Программа не позволяет установить 1/3 на ребенка.

Налоговики рекомендуют в разделе «Имущественный вычет» объект, по которому заявлен вычет, добавить по кнопке «Добавить объект», а не выбирать из имеющихся, указав общую долю собственности — свою и ребенка.