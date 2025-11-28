Нилов: законопроектов о повышении пенсионного возраста в Госдуме нет

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что пенсионная реформа не готовится.

«Надо прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности», — сказал Нилов.

По его словам, в Госдуме законопроектов на эту тему нет, и обсуждение темы «ни в каких формах — ни в открытых, ни в закрытых» не ведется.

Средства на выплату всем пенсионерам, а также на индексацию и доплату к пенсиям, заложены в бюджет.

Нилов добавил, что периодически поступают предложения о понижении пенсионного возраста для отдельных категорий граждан. Например, были приняты пенсионные изменения в поддержку многодетных семей.

Любое упоминание темы пенсионного обеспечения притягивает к себе пристальное внимание, но реальных предпосылок для этого нет, подчеркнул депутат.