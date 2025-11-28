📺 41% россиян перестали смотреть телевизор

4 из 10 экономически активных россиян отказались от просмотра телевизора. В большей степени это свойственно поколению Z (18-25 лет): среди них не смотрят ТВ 53%. Тогда как среди людей 45 лет и старше такое решение приняли только 28%.

Россияне с доходом от 150 тыс. рублей в месяц реже смотрят телесериалы: 5% против 13-18% тех, кто зарабатывает меньше. Их интерес сместился в сторону спортивных программ (13%), информационно-аналитических (15%) и общественно-политических передач. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Самый популярный жанр — художественные фильмы, их смотрят 25%. На втором месте — новости (19%), на третьем — сериалы и документальные фильмы (по 15%). Развлекательные программы смотрят 14%, спортивные и информационно-аналитические — по 9%.

Люди с высшим образованием чаще отдают предпочтение художественным фильмам (30% против 21% из тех, кто имеет среднее образование), а также новостям — 21% против 18%. Россияне со средним профессиональным образованием больше смотрят сериалы (19%) и документальные фильмы (20%).