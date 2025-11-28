🍩 Частным кондитерам могут разрешить закупать алкоголь для производства десертов

Индивидуальным предпринимателям хотят разрешить официально закупать алкоголь, в том числе крепкий, как сырье для производства кондитерских изделий.

28 ноября депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому ИП смогут закупать алкоголь в качестве сырья для производства.

Сейчас частные кондитеры находятся в правовой неопределенности: не понятно, могут ли они законно приобретать алкоголь и декларировать алкогольную продукцию для использования в производстве. Оборот алкоголя разрешен только компаниям, а ИП могут заниматься только розничной продажей низкоградусных напитков (пива, сидра, медовухи, пуаре), а также содержащей спирт непищевой продукцией.

«Принятие законопроекта позволит: создать правовые условия для законной хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей в кондитерской отрасли;

повысить прозрачность оборота алкогольной продукции, используемой в производстве неспиртосодержащей продукции;

обеспечить надлежащий контроль со стороны уполномоченных органов», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.