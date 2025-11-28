😲 Долги по зарплате в РФ за год выросли в три раза. Больше трети — в строительстве
На конец октября 2025 года задолженность по заработной плате в России составила 2,156 млрд рублей. За месяц суммарная задолженность выросла на 10,6% (на 205,8 млн рублей), а в год к году – на 1,427 млрд или в 3 раза.
Об этом сообщается в материалах Росстата.
Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1,671 млрд рублей (77,5%).
Доля работников, перед которыми есть долг по зарплате, на конец октября 2025 года составила менее 1%, уточнил Росстат.
Как распределилась задолженность по отраслям:
строительство – 36%;
добыча полезных ископаемых – 24,9%;
обрабатывающие производства – 20,8%
транспортировка и хранение — 4,9%;
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 3,5%;
операции с недвижимым имуществом — 3,1%;
деятельность профессиональная, научная и техническая — 2,2%;
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 1,6%;
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 1,6%.
информация и связь — 0,9%;
образование — 0,2%;
культура, спорт, организация досуга и развлечений — 0,2%;
финансы и страхование — 0,1%.
Начать дискуссию