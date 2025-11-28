😲 Долги по зарплате в РФ за год выросли в три раза. Больше трети — в строительстве

На конец октября 2025 года задолженность по заработной плате в России составила 2,156 млрд рублей. За месяц суммарная задолженность выросла на 10,6% (на 205,8 млн рублей), а в год к году – на 1,427 млрд или в 3 раза.

Об этом сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1,671 млрд рублей (77,5%).

Доля работников, перед которыми есть долг по зарплате, на конец октября 2025 года составила менее 1%, уточнил Росстат.

Как распределилась задолженность по отраслям: