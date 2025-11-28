ЦОК ОК МП 28.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Зарплата

😲 Долги по зарплате в РФ за год выросли в три раза. Больше трети — в строительстве

Задолженность в октябре 2025 составила 2,156 млрд рублей.

На конец октября 2025 года задолженность по заработной плате в России составила 2,156 млрд рублей. За месяц суммарная задолженность выросла на 10,6% (на 205,8 млн рублей), а в год к году – на 1,427 млрд или в 3 раза.

Об этом сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1,671 млрд рублей (77,5%).

Доля работников, перед которыми есть долг по зарплате, на конец октября 2025 года составила менее 1%, уточнил Росстат.

Как распределилась задолженность по отраслям:

  • строительство – 36%;

  • добыча полезных ископаемых – 24,9%;

  • обрабатывающие производства – 20,8%

  • транспортировка и хранение — 4,9%;

  • водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 3,5%;

  • операции с недвижимым имуществом — 3,1%;

  • деятельность профессиональная, научная и техническая — 2,2%;

  • сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 1,6%;

  • обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 1,6%.

  • информация и связь — 0,9%;

  • образование — 0,2%;

  • культура, спорт, организация досуга и развлечений — 0,2%;

  • финансы и страхование — 0,1%. 

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет