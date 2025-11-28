У Платформы ОФД скидки на цифровые сервисы до 60%
Платформа ОФД объявляет выгодную пятницу — скидки до 60% на цифровые сервисы.
На приобретение тарифных планов «Платформы ЭДО» (100, 200, 500 или 1000 исходящих) для новых клиентов скидка составит 40%.
Если у вас есть действующий тариф ОФД, получите самую большую выгоду — скидку 60%.
Для новых и действующих клиентов при подключении сервиса по сдаче электронной отчетности «Платформа Госотчет» и книги учета доходов и расходов «Платформа КУДиР» — на все тарифы скидка составит 40%.
Кроме того, вы можете получить бесплатный тест-драйв на 90 дней — доступ к сервису электронных перевозочных документов с «Платформой ЭПД».
Акция действует до 30 ноября 2025 года. Никаких сложных условий! Нужно лишь выбрать тариф и оформить заказ на странице акции.
Реклама: «ЭВОТОР ОФД», ИНН 9715260691, erid 2W5zFJARbKv.
