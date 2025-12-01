📉 Минпромторг: доля незаконного оборота потребительских товаров снизилась почти в три раза

На начало 2024 года доля незаконного оборота составила 9%.

Об этом сообщил директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

По его словам, власти совместно с бизнесом и отраслевым сообществом добились главного результата – снижения доли незаконного оборота.

«По данным Высшей школы экономики, доля незаконного оборота на потребительских рынках с 2018 по начало 2024 года снизилась с 26% до 9%. Это в целом по товарам потребительского рынка», — отметил Заславский.

Но в некоторых отраслях вопросы, связанные с наличием на рынке фальсификата и контрафакта, еще не решены.

Сейчас Минпромторг подготовил новый проект стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2030 года, добавил чиновник. Документ внесут в Правительство, он может быть принят до конца 2025 года.