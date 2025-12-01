Через сервисы ФНС можно предъявить чек для возврата товара и ремонта по гарантии

Электронные чеки ККТ можно хранить в приложении «Проверка чеков» или «Мои чеки онлайн».

ФНС напомнила, что кассовый чек выдается на бумаге или направляется покупателю в электронной форме. Вторая имеет такую же юридическую силу, что и бумажная и также служит подтверждением расчета.

Хранить электронные чеки можно с помощью сервиса ФНС «Мои чеки онлайн» или в соответствующем мобильном приложении. Сервис отображает и хранит данные о чеках:

которые покупатели получили при покупке товаров (работ, услуг);

за онлайн-покупки;

которые были отсканированы в бесплатном приложении «Проверка чеков».

Можно добавить чеки самостоятельно, отсканировав QR-код. В приложении можно предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

Также чеки можно хранить в приложении «Проверка чеков». Там можно проверить, передан ли чек в ФНС. Для этого нужно отсканировать QR-код или ввести его данные вручную и отправить запрос на проверку. Результат отобразится на экране.

Приложение подсвечивает маркированные товары и позволяет узнать их статус в системе маркировки.