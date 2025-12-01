Через сервисы ФНС можно предъявить чек для возврата товара и ремонта по гарантии
ФНС напомнила, что кассовый чек выдается на бумаге или направляется покупателю в электронной форме. Вторая имеет такую же юридическую силу, что и бумажная и также служит подтверждением расчета.
Хранить электронные чеки можно с помощью сервиса ФНС «Мои чеки онлайн» или в соответствующем мобильном приложении. Сервис отображает и хранит данные о чеках:
которые покупатели получили при покупке товаров (работ, услуг);
за онлайн-покупки;
которые были отсканированы в бесплатном приложении «Проверка чеков».
Можно добавить чеки самостоятельно, отсканировав QR-код. В приложении можно предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.
Также чеки можно хранить в приложении «Проверка чеков». Там можно проверить, передан ли чек в ФНС. Для этого нужно отсканировать QR-код или ввести его данные вручную и отправить запрос на проверку. Результат отобразится на экране.
Приложение подсвечивает маркированные товары и позволяет узнать их статус в системе маркировки.
