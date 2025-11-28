🔮 Получите по-бухгалтерски точные предсказания от «Клерка» — мы запустили гороскоп!

Теперь бухгалтеры смогу понять, какое время будет удачнее для своих великих дел. Мы запустили гороскоп для специалистов по учету!

Он работает очень просто — выбирайте свой знак зодиака и получайте предсказание.

Гороскоп для бухгалтеров от «Клерка».

Например, сегодня водолеи на 96% хороши в карьерном росте, а их счастливый счет 71. У стрельцов больше баллов по параметру «Баланс жизни», а счастливый счет 51. Также наш гороскоп дает совет дня.

Совет дня от гороскопа «Клерка» для бухгалтеров.

А еще есть возможность получить подсказу свыше о том, какое решение принять. Просто задайте мысленно вопрос и нажмите на шар желаний. Например, вы задумались, стоит ли переходить на АУСН в 2026 году, чтобы не платить НДС. И магический шар выдал ответ: «Космос одобряет». Проверьте свои решения!