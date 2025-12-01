😲 Жителям Краснодарского края нужно больше пяти лет копить на первоначальный взнос по ипотеке

В Краснодарском крае первоначальный взнос по ипотеке составляет 2,59 млн рублей. Чтобы на него накопить, местным жителям понадобится 5 лет и 5 месяцев.

По этому показателю регион занял 75-е место среди субъектов РФ. На 74-м месте — Адыгея, где для первоначального взноса в 1,88 млн рублей местным жителям нужно копить 5 лет и 3 месяца. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг.

В среднем по России первоначальный взнос по ипотеке составляет 2,23 млн рублей.

Чтобы собрать эту сумму, россиянам нужно работать 3 года и 4 месяца.