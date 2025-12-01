Минфин: как платить НДФЛ компании с обособленными подразделениями, если договоры ГПХ

НДФЛ платят по месту нахождения обособки, в том числе по договорам гражданско-правового характера.

В письме от 15.04.2025 № 03-04-05/37429 Минфин разъяснил, как платят НДФЛ организации, у которых есть обособленные подразделения.

Налоговые агенты рассчитывают и удерживают НДФЛ с выплат физлицам и перечисляют его по месту учета налоговых агентов, а также по месту нахождения каждого его обособленного подразделения – п. 7 ст. 226 НК.

В абз. 3 п. 7 ст. 226 НК предусмотрено, что налог, который нужно заплатить в бюджет по месту нахождения обособки, включает налогооблагаемый доход, выплаченный работникам, а также по договорам ГПХ, заключенным этой обособкой с физлицами, уточнил Минфин.

