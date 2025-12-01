Что проверяет ФНС при осмотре, можно ли установить разный размер праздничных премий, как оформить допсоглашение из-за увеличения ставки НДС: экспертные разборы за неделю
Осмотр ФНС: что проверяют и как вести себя бухгалтеру. Мини-курс
Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий
Контент нейросетей: как использовать без нарушения авторских прав. Мини-курс
Когда компенсация за страховку и мойку личного авто сотрудника не облагается взносами
Можно ли отказаться получать зарплату в банке, который выбрал работодатель. Мини-курс
Когда ИФНС не вправе отказать в зачете налогов, уплаченных за третье лицо
АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году. Конспект вебинара с видео
Допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года: варианты формулировок
