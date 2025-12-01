ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
Что проверяет ФНС при осмотре, можно ли установить разный размер праздничных премий, как оформить допсоглашение из-за увеличения ставки НДС: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 24 по 30 ноября 2025 года.

  1. Осмотр ФНС: что проверяют и как вести себя бухгалтеру. Мини-курс

  2. Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий

  3. Контент нейросетей: как использовать без нарушения авторских прав. Мини-курс

  4. Когда компенсация за страховку и мойку личного авто сотрудника не облагается взносами

  5. Можно ли отказаться получать зарплату в банке, который выбрал работодатель. Мини-курс

  6. Когда ИФНС не вправе отказать в зачете налогов, уплаченных за третье лицо

  7. АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году. Конспект вебинара с видео

  8. Дисциплинарные взыскания: виды, как оформлять. Мини-курс

  9. Допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года: варианты формулировок

  10. Что учесть при заполнении УПД. Мини-курс

  11. Какие компенсации положены при дистанционной работе

